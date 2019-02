Drastische maatregel: politie laat woningen dichtmetselen om te vermijden dat ze nog bewoond worden

Brugge - Er is donderdagvoormiddag gestart met het dichtmetselen van twee woningen in de Spoorwegstraat. Dat gebeurde nadat bleek dat de woningen onbewoonbaar waren, maar toch al jarenlang verhuurd werden. In totaal werden er negen mensen uitgezet.

Het is menens: nadat de twee panden van Patrick Timmermans in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels in 2016 onbewoonbaar werden verklaard, moeten ze nu ook ontruimd worden. De burgemeester tekende een bevel zodat beide panden tegen 7 februari helemaal leeggemaakt moeten zijn.

De politie kwam de bewoners dinsdag al verschillende keren verwittigen. Beide panden moesten tegen woensdagavond 18 uur helemaal leeggemaakt zijn.

