Afghaanse vluchteling verkracht meisje in opvangcentrum

Houthalen-Helchteren - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 34-jarige Afghaan veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar voor de verkrachting van een minderjarig meisje. Hij vergreep zich aan het meisje in het opvangcentrum voor vluchtelingen in Houthalen-Helchteren. Het parket sprak van bijzonder bruut geweld, dat met de wansmakelijke feiten gepaard ging. De man werd ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet.

Het meisje verbleef vanaf september 2015 in het opvangcentrum. Ze was met haar ouders vanuit Afghanistan via Turkije naar Europa gereisd. De beklaagde had het gezin vergezeld, omdat de vader licht dementerend was en de vaderrol niet kon opnemen. Hij nam die rol dan maar op zich.

Het meisje verklaarde dat ze al misbruikt was geweest gedurende de trip vanuit Afghanistan. Volgens het parket had de man haar eerst tot seks gedwongen om later met haar te kunnen huwen. Op 1 januari 2017 werd ze de laatste keer verkracht. Er werd een grondig medisch onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het meisje kneuzingen had.

Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van een weerloos slachtoffer om zijn eigen seksuele driften te bevredigen. Beklaagde werd omschreven als een ernstig gevaar voor de maatschappij. De man werd na een voorhechtenis vrijgelaten onder voorwaarden. Nadien werd hij naar Kaboel gerepatrieerd. Hij is bij verstek veroordeeld. De rechtbank heeft zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. De gerechtskosten voor beklaagde bedragen 2.293 euro.