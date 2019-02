STVV houdt 2.000 euro boete over aan Limburgse derby

Brussel - Na supportersincidenten in de Limburgse derby tegen KRC Genk moet STVV een boete van 2.000 euro betalen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag bevestigd aan Belga.

De knotsgekke wedstrijd in Sint-Truiden op 18 januari moest ruim vijf minuten later van start gegaan. Voornamelijk Genkse, maar ook Truiense supporters hulden Stayen in een rookwolk voor aanvang van de Limburgse derby.

In minuut 40 moesten STVV-doelman Steppe en Genk-verdediger Dewaest verzorgd worden na een stevige botsing. Op het moment dat de medische staf het veld opliep voor de verzorging, gooiden enkele fans van de thuisploeg bierbekertjes en andere projectielen op het veld.

Om beide incidenten vorderde bondsprocureur Kris Wagner een boete van in totaal 2.000 euro. STVV stuurde dinsdag zijn kat naar de Geschillencommissie, die de boete bij verstek dan maar bevestigde.

Ook KRC Genk gaat niet vrijuit, maar moet wellicht pas volgende week voorkomen en riskeert dus ook een boete voor het vuurwerk dat Genkse supporters in Sint-Truiden hebben afgestoken.