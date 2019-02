Eerste lading Tesla’s komt vandaag aan in Zeebrugge, Elon Musk zegt bezoek op laatste moment af

Brugge - In de haven van Zeebrugge worden deze week de eerste Tesla’s Model 3 ontvangen, die van daaruit worden verdeeld over de Europese markt. Dat heeft de topman van Tesla, Elon Musk, donderdag op Twitter zelf bevestigd. Musk zou de eerste exemplaren zelf komen inspecteren in Zeebrugge maar zei ‘last minute’ af.

Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld. De komst van Tesla werd dan ook verwacht. International Car Operators (ICO) in Zeebrugge verzorgt de behandeling van de elektrische wagens.

Elon Musk zelf zou donderdag naar Zeebrugge afreizen om de komst van de Tesla’s te inspecteren, zo bevestigde een betrouwbare bron aan Belga. Maar op het laatste moment zei de topman zijn bezoek af. Hoeveel wagens precies verscheept zullen worden, is niet meteen bekend. Al gaan er geruchten dat het om 3.000 elektrische wagens per week zou gaan.

De wagens passeren allemaal langs ICO, waar de wagens in het afwerkingscentrum aan een laatste controle worden onderworpen voor ze naar autohandelaars verspreid over Europa gaan. Het bedrijf investeert 2,5 miljoen euro in de nieuwe trafiek.

Woensdag raakte nog bekend dat het Model 3 van Tesla goedkoper werd. Het Amerikaanse bedrijf heeft 1.100 dollar (ofwel zo’n 970 euro) van de prijs gedaan. De goedkoopste variant van de Tesla 3 kost in de VS nog 42.900 dollar of 37.740 euro.