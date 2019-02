Thomas Cook overweegt verkoop luchtvaartactiviteiten

De Britse reisorganisatie Thomas Cook denkt na over de toekomst van haar luchtvaartmaatschappijen. Alle opties worden in overweging genomen en op termijn zullen er knopen worden doorgehakt, zo heeft topman Peter Fankhauser aangekondigd bij de voorstelling van kwartaalcijfers. Thomas Cook is op zoek naar meer financiële flexibiliteit na een moeilijk zomerseizoen. Een verkoop van de luchtvaarttak zou extra cash opleveren.

Fankhauser zegt dat hij de strategie van het concern sterker wil focussen. Er is onder meer geld nodig voor uitbreiding van het hotelaanbod en voor digitalisering van de verkoopkanalen.

De luchtvaarttak presteert volgens Thomas Cook goed. De onderneming heeft een vloot van 103 vliegtuigen, waarvan een kwart dienstdoet op lange afstanden, zo staat in het kwartaalbericht. De tak bestaat uit verschillende maatschappijen, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, de Balearen en Duitsland (Condor).

Als mogelijke geïnteresseerden doen Ryanair en easyJet de ronde. Lufthansa zou dan weer geïnteresseerd kunnen zijn in het Duitse onderdeel Condor. Maar ook een joint venture is een optie, aldus Fankhauser. Volgens een analist zou de luchtvaarttak meer dan een miljard pond kunnen opbrengen.

Thomas Cook zag de verkoop in het winterseizoen wat achterblijven. Ook de boekingen voor de komende zomer lopen nog niet storm. De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam op vergelijkbare basis 1 procent hoger uit dan een jaar eerder op 1,7 miljard pond. Operationeel was er een verlies van 60 miljoen pond (68 miljoen euro), tegen 46 miljoen pond een jaar eerder.

Het aandeel Thomas Cook klom na de aankondiging 14 procent op de beurs van Londen.

Ook in België had Thomas Cook lange tijd in een luchtvaartmaatschappij, Thomas Cook Airlines Belgium. Eind oktober 2017 kwam daar echter een einde aan. De meeste activiteiten werden overgenomen door Brussels Airlines. De rest ging eerst naar de holding boven VLM Airlines in Antwerpen, om uiteindelijk losgeweekt te worden tot VLM Airlines Brussel. Dat werd midden december failliet verklaard.