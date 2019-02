KU Leuven steunt klimaatcampagne ‘Sign for my Future”

Leuven - De KU Leuven ondersteunt de doelstellingen van de klimaatcampagne ‘Sign for my Future’, het burgerinitiatief dat dinsdag gelanceerd werd en gesteund wordt door bedrijfsleiders, middenveldorganisaties en academici. Het wil in de aanloop van de verkiezingen van mei de nieuwe regeringen met een handtekeningactie oproepen werk te maken van een krachtig klimaatbeleid dat België voor 2050 klimaatneutraal maakt. Op haar site roept de universiteit op de petitie te ondertekenen.

“Als toekomstgerichte universiteit kunnen we niet aan de zijlijn blijven staan wanneer de maatschappij voor zo’n grote en belangrijke transit staat”, zegt rector Luc Sels, een van de ambassadeurs van de campagne. “We moeten engagementen opnemen ten aanzien van onze planeet en de volgende generaties. De grote opdracht is om de klimaatverandering beheersbaar te houden en dan moeten we nu onze verantwoordelijkheid opnemen, zowel op wetenschappelijk en maatschappelijk vlak, maar ook in de politiek.”

‘Sign for my Future’ legt drie eisen op tafel. Ze willen een klimaatwet die een wettelijke kader creëert met tussentijdse doelstellingen om België voor 2050 klimaatneutraal te maken en de nodige maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tijdens de volgende legislatuur noemenswaardig te verminderen. Daarnaast moet er een investeringsplan komen dat burgers en bedrijven op een sociaal rechtvaardige manier helpt en stimuleert om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Tot slot eist men de oprichting van een neutrale klimaatraad met daarin experten die het gevoerde beleid opvolgen, evalueren en adviseren.