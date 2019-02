Rel tussen Frankrijk en Italië over ‘gele hesjes’: “Bemoei jullie niet met onze politiek”

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de vicepremier van Italië, Luigi Di Maio, gewaarschuwd nadat die een ontmoeting had gehad met leden van de Franse ‘gele hesjes’-betogers. “Een onaanvaardbare provocatie tussen buurlanden en partners in de Europese Unie”, zo luidt het.

Di Maio, vicepremier en leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, heeft dinsdag samengezeten met twee leiders van de Franse antiregeringsbetoging. “De wind van verandering heeft de Alpen overgestoken”, tweette hij bij een foto van ‘gele hesjes’ Christophe Chalençon en Ingrid Levavasseur. De ontmoeting, die plaatsvond nabij Parijs, viel duidelijk niet in goede aarde bij de Fransen. “Bemoei jullie niet met onze politiek”, luidde het onder meer.

Frankrijk en Italië leven al op gespannen voet met elkaar sinds de Vijfsterrenbeweging en de Lega Nord aan de macht kwamen in Italië in juni 2018. In januari werd de ambassadeur van Italië in Frankrijk nog op het matje geroepen nadat Di Maio had gezegd dat “Frankrijk nooit gestopt was met de kolonisatie van tientallen Afrikaanse staten”.