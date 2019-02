AA Gent aanvaardt schorsing Rosted, die duels tegen Waasland-Beveren en Standard mist

Gent - AA Gent legt zich neer bij de twee speeldagen schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag aan Sigurd Rosted oplegde. Dat hebben de Buffalo’s donderdag bevestigd.

De schorsing voor Rosted gaat in op 13 februari, waardoor de centrale verdediger wel nog inzetbaar is in de thuismatch tegen Moeskroen komende zondag. Rosted ziet het duel tegen Waasland-Beveren (16 februari) en de topper tegen Standard (22 januari) aan zich voorbijgaan. Hij moet ook 2.500 euro boete betalen, en er hangt hem nog een voorwaardelijke speeldag schorsing boven het hoofd.

De centrale verdediger houdt de schorsing over aan zijn rode kaart tegen KV Oostende, in de heenmatch van de halve finale van de beker. Ook ploegmaat Igor Plastun werd in dat duel rechtstreeks uitgesloten, maar hij kreeg geen bijkomende schorsing van de Geschillencommissie.