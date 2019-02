Tweede verdachte van kluizenkraak in Antwerpen gearresteerd

Antwerpen - Speurders van de federale politie van Antwerpen hebben gistermiddag een tweede verdachte opgepakt wegens betrokkenheid bij de spectaculaire kluizenkraak in het filiaal van de BNP Paribas Fortisbank aan de Belgiëlei. Het gaat om de 28-jarige Giorgi K., net als verdachte Koba M. een Antwerpenaar van Georgische origine. Giorgi K. werd gisteren tijdens zijn werk gearresteerd door de speurders van de FGP. De man werkt voor hetzelfde transportbedrijf waar Koba M. ooit werkzaam was.

Maandag werd met Koba M. al een eerste verdachte opgepakt. Hij zou het gereedschap hebben geleverd dat nodig was voor de kraak. Verdachte Giorgi K. werd gisteren uit zijn bestelwagen geplukt door speurders van de federale gerechtelijke politie. Zij hebben sterke aanwijzingen dat de man in het appartement in de Nerviërsstraat is geweest. Bovendien hebben ze bewijzen gevonden dat de bende medische zuurstofflessen heeft aangekocht, om veilig door de tunnel te kunnen kruipen.

Giorgi K. ontkent bij de bankroof zelf betrokken geweest te zijn. Hij geeft wel toe dat hij voor een aantal bewoners van het appartement klusjes heeft gedaan, maar hij was zich naar eigen zeggen niet op de hoogte van het feit dat een aantal van de bewoners van het appartement bezig waren met de voorbereiding van een bankroof.

Het Antwerpse parket wil voorlopig geen commentaar kwijt. Giorgi K. wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Mogelijk volgen er snel nog nieuwe arrestaties.

Verdacht voorwerp

Donderdagmiddag stootten de arbeiders die de tunnel van de kluizenkraak aan het dichtmaken zijn, trouwens een verdacht voorwerp aan tussen het puin en de zandzakjes. De politie en de brandweer kwamen snel ter plaatse en sloten meteen de hele omgeving af. “Gezien de uitzonderlijke omstandigheden namen we geen enkel risico”, aldus politiewoordvoerder Willem Migom. Iets na half één werd de straat er terug vrijgegeven.

Het bewuste voorwerp bleek ongevaarlijk, maar het kan wel van belang zijn voor het verdere onderzoek. Het labo van de FGP kwam ter plaatse om het voorwerp op te halen. De interventie van de politie en de brandweer zorgde lokaal voor heel wat verkeershinder, ook bij de bussen en trams van vervoersmaatschappij De Lijn.