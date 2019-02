Beroepsrechter schroeft straf fors terug voor bestuurder die beste vriend doodreed

Lokeren - De beroepsrechter in Dendermonde heeft de straf voor de bestuurder die in 2016 zijn beste vriend doodreed, fors teruggeschroefd. De celstraf van Nasser B. werd herleid van 18 naar 6 maanden met uitstel en het rijverbod ging van 4 jaar naar 6 maanden.

De 19-jarige Yassine Ilboujddini kwam op 22 mei van 2016 om het leven bij een verkeersongeval in de Karrestraat in Lokeren. De bestuurder van de Ford Focus waarin hij zat was zijn beste vriend en neef Nasser B. (24). Die was met zijn wagen uit de bocht gegaan en op een Mercedes gebotst die vanuit de andere richting kwam.

De Ford waarin de twee samen met nog een andere vriend zaten, ging over de kop. Yassine Ilboujddini, die op de achterbank zat en zijn gordel niet droeg, was op slag dood. De andere twee inzittenden raakten gewond, maar verkeerden niet in levensgevaar.

Gladde weg door regen

Uit de vaststellingen van de verkeersdeskundige bleek dat Nasser B. met een snelheid van 80 à 90 kilometer per uur reed op een plaats waar maar 50 was toegelaten. Op de weg, die glad lag door de hevige regen, werd een slipspoor van zo’n honderd meter aangetroffen van de Ford van B. Een laatste opmerkelijke vaststelling was dat de handrem werd opgetrokken, nog voor de botsing met de tegenligger.

Het leverde Nasser B. in januari van vorig jaar in de politierechtbank van Peter D’Hondt in Dendermonde 18 maanden cel op, waarvan de helft met uitstel en een effectief rijverbod van vier jaar.

“Beste vriend kwijt”

De bestuurder tekende samen met zijn advocaat Nina Van Eeckhout beroep aan tegen die straf, en met succes. De rechter in eerste aanleg bracht zijn celstraf terug naar zes maanden met uitstel en herleidde het rijverbod naar een jaar waarvan de helft met uitstel. “Mijn cliënt heeft al een zwaardere straf gekregen dan eender welke rechter hem zou kunnen opleggen: hij is zijn neef en beste vriend kwijt en blijft niet alleen achter met zijn eigen verdriet, maar ook met dat van heel zijn familie”, aldus meester Nina Van Eeckhaut. “Het ongeval is gebeurd door een stuurfout. De handrem werd opgetrokken in een ultieme poging om de auto terug op de baan te krijgen. Van alcohol of drugs was geen sprake.”

Yassine Ilboujddini was student Handel van de Broederschool in Sint-Niklaas.