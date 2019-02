Man die ex-vriendin aanviel met zwavelzuur veroordeeld tot 20 jaar cel

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jean-Pierre W. (58) veroordeeld tot de maximumstraf van twintig jaar cel voor de moordpoging op zijn ex-vriendin Ragna S. (40). Hij had haar vorig jaar met zwavelzuur aangevallen op het Antwerpse Sint-Jansplein.

Op 31 juli 2018 kreeg de politie een verontrustende oproep binnen: een vrouw was in paniek en trok haar kleren uit. Ter plaatse bleek meteen dat ze zwaargewond was na een aanval met zwavelzuur. Het ene moment zat de 40-jarige Ragna S. nog te wachten op de bus, het andere was haar leven in een mum van tijd voorgoed veranderd. Haar lichaam raakte voor 41 procent verbrand.

De dader bleek haar ex te zijn, de 57-jarige Jean-Pierre W. Hij bekende schuld, maar ontkende dat het zijn bedoeling was de vrouw te doden. De rechtbank vond dat wel bewezen en veroordeelde de dader tot de maximumstraf.

Op 20 februari 2015 deed er zich ook al een ernstige zuuraanval voor in Antwerpen. Marina Tijssen (55) uit Olen werd toen overgoten met zwavelzuur terwijl ze aan het werk was in de Delhaize op het Antwerpse Zuid. Bijna drie jaar en vijftig operaties later is ze weer aan het werk als poetsvrouw.