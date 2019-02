De Lijn onderzoekt klacht Vlaams Belang over biddende buschauffeur

Antwerpen - Een chauffeur van De Lijn heeft begin deze week een busrit tussen Antwerpen en Berchem stilgelegd om te bidden. Hij deed dat in het midden van de bus, tot grote verbazing van de reizigers. Dat beweert Vlaams Belang in een persbericht. Het wil ook de minister interpelleren. De Lijn onderzoekt de kwestie en wijst erop dat zoiets niet toegelaten is.

Het incident vond, volgens Vlaams Belang, plaats op dinsdag 5 februari omstreeks 14u op bus 30 (Waterpoort - Berchem Station - Sint-Jansplein). Naar verluidt parkeerde de chauffeur zijn bus op een bushalte en deed in het midden van de bus zijn jasje van De Lijn uit. Hij legde het als een tapijtje op de vloer en begon vervolgens een tiental minuten te bidden tot Allah.

De partij vraagt de stad Antwerpen haar verantwoordelijkheid op te nemen en na te gaan wie de buschauffeur is en hoe dit mogelijk is. Filip Dewinter brengt het incident ook tot op Vlaams niveau: “Wij vinden dat de Vlaamse regering De Lijn op de vingers moet tikken en moet dwingen om regels in te voeren en te handhaven opdat zoiets niet meer kan plaatsvinden. Allah dient immers altijd en overal ondergeschikt te zijn aan de openbare dienstverlening.” Anke Van dermeersch zal hierover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts stellen.

De Lijn onderzoekt de beweringen van Vlaams Belang. De vervoersmaatschappij benadrukt wel dat het beleid heel duidelijk is: “Bidden in een voertuig of aan een eindhalte, dus op een manier die zichtbaar is voor iedereen, is niet toegelaten. Dit kan evenmin tijdens een rit. We zullen de chauffeur hierop aanspreken en duidelijk maken wat de regels zijn.”