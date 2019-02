Europeanen en Britten gaan opnieuw onderhandelen: “Discussie stevig, maar constructief”

Brussel - Ondanks de fundamentele meningsverschillen willen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May dat hun onderhandelaars blijven zoeken naar een oplossing die een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk mogelijk maakt. Dat blijkt uit een gemeenschappelijke mededeling die donderdag is verspreid na afloop van het gesprek tussen Juncker en May. Eind februari maken beide leiders opnieuw de balans op.

Juncker en May pleegden donderdag in het Berlaymontgebouw bijna twee uur overleg over de impasse in de Brexit-onderhandelingen. Tot een doorbraak leidde het onderhoud niet, wel tot een gemeenschappelijke verklaring waarin beide leiders onderstrepen dat ze nog steeds streven naar een “geordende terugtrekking” met echtscheidingsakkoord en overgangsperiode.

“De discussie was stevig, maar constructief. Ondanks de uitdagingen kwamen de twee leiders overeen dat hun teams gesprekken zouden moeten voeren om te zien of een doorgang kan gevonden worden die de breedst mogelijke steun vindt in het Britse parlement en de richtsnoeren van de Europese Raad respecteert”, zo luidt de verklaring.

Nieuwe ontmoeting

Juncker en May spraken af dat ze elkaar “voor het einde van februari” opnieuw zullen ontmoeten om een balans op te maken van deze gesprekken. Aanstaande maandag zakt de Britse Brexit-minister Stephen Barclay alvast naar Straatsburg af voor een onderhoud met de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

May was naar Brussel afgereisd om “wettelijk bindende” aanpassingen aan de backstop te vragen. De backstop is de vangnetoplossing die moet vermijden dat er na de Brexit een harde grens ontstaat tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. De oplossing stuit echter op zwaar verzet in het Britse parlement, dat vorige maand het echtscheidingsakkoord afwees dat May vorig jaar met de Europese Unie had gesloten.

Akkoord wordt niet herroepen

Volgens de verklaring schoof May verscheidene opties naar voren die de Britse bezwaren kunnen behandelen in de context van het echtscheidingsakkoord. Juncker herhaalde echter dat de 27 andere EU-lidstaten het akkoord, dat “een evenwichtig compromis” vormt, niet zullen heropenen. Hij staat wel open voor een toevoeging aan de verklaring over de toekomstige relaties “om meer ambitieus te zijn op vlak van inhoud en snelheid”.

Deze namiddag voert May ook overleg met een delegatie van het Europees Parlement, dat net zoals het Britse parlement het echtscheidingsakkoord moet bekrachtigen, en Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk. De Pool vroeg zich woensdag nog af “hoe de speciale plek in de hel eruitziet voor de Brexiteers, die campagne hebben gevoerd zonder het minste idee hoe de Brexit veilig kan worden gerealiseerd.” De uitspraak viseerde May niet, maar ze ontlokte heel wat woede bij de harde Brexiteers aan de overkant van het Kanaal.