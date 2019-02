Zware uitslaande woningbrand in Lendelede: buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden

Lendelede - In het West-Vlaamse Lendelede is donderdag een hevige brand uitgebroken, zo meldt de politiezone Vlas. De rookpluim trekt in de richting van het centrum. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

In een garage in de Roterijstraat is donderdag kort na de middag brand uitgebroken. De vlammen sloegen al snel over naar de aangrenzende woning. De brandweer van zone Fluvia heeft moeite om de brand onder controle te krijgen.

Er is zeer veel rookontwikkeling, omwonenden worden via BE-Alert gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Eerder was er ook sprake van een gaslek, maar Fluvius is intussen al langsgekomen om het lek te dichten.

Het is nog niet duidelijk of er bij de brand gewonden vielen. De politie vraagt om rekening te houden met de aangepaste verkeerssituatie en om de richtlijnen van de aanwezige hulpdiensten te volgen.