Waarom steeds meer leners kiezen voor een variabele rentevoet bij aankoop van hun huis

Brussel - De woonleningen met een variabele rentevoet zijn vorig jaar een pak populairder geworden op de woningenmarkt. Bij BNP Paribas Fortis koos vorig jaar gemiddeld 31 procent voor een variabele rentevoet, goed voor een verdubbeling. Naar het einde van het jaar toe, koos zelfs zowat de helft voor een variabele formule.

In de aanloop naar bouwbeurs Batibouw schetste marktleider BNP Paribas Fortis, die naar eigen zeggen een op de vier woonleningen verleent in ons land, de belangrijkste evoluties op de hypothecaire markt. Opvallend is dat de Belg minder koos voor de zekerheid van een vaste rentevoet. Bij de bank ging het nog om een aandeel van 69 procent, terwijl in 2017 nog 85 procent voor een vaste formule koos. Bij de variabele leningen is de vijfjaarlijks herzienbare formule het populairst (18%), 15 jaar variabel en jaarlijks herzienbaar waren elk goed voor 5 procent van de leningen bij BNP Paribas Fortis.

“Schrik is weg”

“Er is een grote shift geweest van formules met een vaste rentevoet naar formules met een variabele”, zegt Stephanie De Bruyne, director product management en pricing. Waar traditioneel de onzekerheid over het renteverloop of de vrees voor stijgende rentevoet de klant meer afschrikt, is dat nu minder het geval. “De rente staat laag en de klanten zijn overtuigd dat ze laag blijft. De schrik is weggevallen.” Bovendien mag een variabele rentevoet wettelijk maximaal verdubbelen, benadrukt ze. Dus ook in deze tijden van lage rente.

De bank verwacht alleszins dat de vastgoedprijzen dit jaar 1 tot 2 procent zullen stijgen, in lijn met de inflatie. De rente blijft laag genoeg om dat op te vangen, klinkt het. Het laatste jaar zijn de leningtarieven gestabiliseerd, voor 2019 verwacht head of lending Sébastien Degand een lichte stijging van die tarieven met 20 tot 50 basispunten. Volgens cijfers van de Nationale Bank kwam de vaste rentevoet bij leningen van meer dan 10 jaar begin november gemiddeld uit op 1,95 procent. Voor de jaarlijks herzienbare rentevoet was dat 1,57 procent (1,58 procent 2017).

Terugval herfinancieringen

Voorts viel vorig jaar opnieuw de terugval van de herfinancieringen op. Bij BNP Paribas Fortis waren er zowat 20 procent minder, vooral ten voordele van de leningen voor een aankoop. Vijftien procent kocht een appartement, 85 procent een huis. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woonst steeg 2 procent tot 199.002 euro.