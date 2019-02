Minstens 860 journalisten “gearresteerd, opgesloten of geëxecuteerd” in Iran

Het bewind in Iran heeft tussen 1979 en 2009 minstens 860 journalisten en burgerjournalisten “gearresteerd, vastgehouden of geëxecuteerd”, zo heeft Reporters Zonder Grenzen donderdag gezegd. De organisatie baseert zich naar eigen zeggen op een “officieel register” van het Iraanse gerecht.

RSF (Reporters Sans Frontières) kreeg de gegevens in handen dankzij klokkenluiders. Het bestand detailleert “integraal de arrestaties, detenties en executies die de Iraanse autoriteiten gedurende tientallen jaren in de regio van Teheran verrichtten”, preciseerde RSF op een persconferentie in Parijs, in aanwezigheid van Shirin Ebadi, een Iraanse mensenrechtenactiviste die in 2003 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

“In totaal bevat het bestand bijna 1,7 miljoen geregistreerde procedures tegen mensen uit alle categorieën van de Iraanse samenleving: mannen, vrouwen, minderjarigen, leden van religieuze en etnische minderheden, gevangenen van gemeen recht en gewetensgevangenen, onder wie politieke opposanten maar ook journalisten”, zegt RSF in een mededeling.

“Het statuut van de gevangenen wordt nooit gepreciseerd” en de functie van journalist “staat nergens in het register (...), voor het Iraanse bewind een manier om te beweren dat geen enkele journalist, en in ruimere mate geen enkele gewetensgevangene in de gevangenis zit”, benadrukt de organisatie. De staat “orkestreerde wetens en willens een leugen” om mogelijke kritiek te smoren. Dankzij “minutieus onderzoekswerk gedurende maanden”, kwam RSF bij minstens 860 (burger)journalisten uit die gearresteerd, gevangengehouden of geëxecuteerd werden.

De organisatie geeft de namen van “minstens vier beroepsjournalisten” die geëxecuteerd werden. Daarnaast werden tientallen andere gewetensgevangenen, bloggers of politieke activisten die persorganen leidden, terechtgesteld.