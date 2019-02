Werknemers van Vlaamse woonzorgcentra betogen in Brussel tegen werkdruk

Brussel - Een duizendtal personeelsleden van de Vlaamse woonzorgcentra (700 volgens de Brusselse politie, 1.200 volgens de organisatoren) zijn om even voor 11.00 uur donderdag aan het Centraal Station vertrokken voor een betoging die hen zal brengen tot aan het Martelarenplein waar ministers van de Vlaamse regering gehuisvest zijn. Met hun betoging protesteren de zorgwerkers tegen het personeelstekort en de werkdruk. Anders geformuleerd: ze eisen werkbaar werk.

Er zijn rode hesjes van ACOD en BBTK en blauwe van ACLVB, maar vooral heel veel groene van LBC-NVK en ACV. “Wtte woede”, staat op de meegedragen spandoeken te lezen, en ook “We zijn het beu - meer personeel”.

“We vragen aan de komende Vlaamse regering 6.000 jobs in de periode 2019-2023”, zegt Olivier Remy, vakbondssecretaris van LBC-NVK. De betogers vragen voorts een sociaal investeringsplan in de ouderenzorg, met als ambitie om een gelijke financiering voor een gelijke zorg waar te maken.

De betoging eindigde in de Koolstraat, vlakbij het Martelaarsplein, waar de betogers niet op mochten. Wel mocht een delegatie van de verschillende vakbonden even binnen bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om hun grieven (nogmaals) op tafel te leggen.

De minister wees erop dat hij in de voorbije vijf jaar al een aantal stappen had gerealiseerd, maar hij erkende dat er nog een hele weg af te leggen is. De vakbonden zegden daarop dat wanneer er in het huidige tempo wordt aangeworven, het minstens nog 10 jaar zal duren eer men aan het aantal gewenste effectieven toekomt. Dat moet veel sneller. Daarom moet er druk worden uitgeoefend op de volgende Vlaamse regering.

“Het gaat geen demografische kwestie, maar een politieke keuze zijn voor de volgende Vlaamse regering om te bepalen hoeveel ze wil investeren om de zorg en de ondersteuning te verbeteren en de werkdruk eindelijk aan te pakken”, zegt Olivier Remy.

De volgende stap is dat de vakbonden de democratische politieke partijen aanschrijven om ze te vragen zich te engageren voor een resolutie die de volgende regering ertoe verbindt om meer mensen aan te werven. De betogers van de zorgsector beseffen maar al te goed dat er binnenkort verkiezingen aankomen. Hun eerste slogan in de betoging van donderdag was dan ook “Onze stem moet je verdienen.”