“Klimaatactivist” Jos D’Haese trekt Vlaamse lijst van PVDA in Antwerpen

Antwerpen - PVDA wil op 26 mei voor het eerst verkozenen krijgen in het Vlaams Parlement en kijkt daarvoor vooral naar de provincie Antwerpen. Lijsttrekker daar wordt de 26-jarige Jos D’Haese, districtsraadslid in Borgerhout en zoon van Antwerps gemeenteraadslid Mie Branders. Hij profileert zich al jaren als klimaatactivist en voelt zich dan ook naar eigen zeggen gesterkt door de spijbelacties van jongeren de voorbije weken.

Voor de Antwerpse Kamerlijst was nationaal partijvoorzitter Peter Mertens al aangeduid als lijsttrekker. PVDA wil bij de verkiezingen één Antwerpse verkozene krijgen in de Kamer en twee in het Vlaams Parlement. “Met 5 procent hebben we er daar één, met 5,5 procent al twee, dat moet lukken”, denkt Mertens. Die tweede Vlaamse verkozene moet dan Lise Vandecasteele worden, eveneens iemand uit de stad Antwerpen. “Maar Jos en Lise staan niet zozeer als Antwerpenaars op de lijst, wel als activisten voor de thema’s waarin zij gespecialiseerd zijn”, stelt Mertens. “Voor Jos is dat het klimaat, voor Lise de strijd tegen armoede.”

D’Haese wil in het parlement “het klimaatdebat openbreken, want nu is er vooral stilstand”. Zijn invalshoek wordt een sociaal klimaatbeleid. “Het gaat niet alleen om bepaalde klimaatambities voorop te stellen, maar ook om het soort maatregelen dat genomen wordt”, zegt hij. “Wij zijn tegen rekeningrijden en CO2-taksen die de kleine man treffen, maar wel voor gratis openbaar vervoer en betaalbare hernieuwbare energie die in handen is van een publiek energiebedrijf.”

PVDA speelt dus het bekendste boegbeeld uit in de Kamer en kiest voor twee jonge krachten op het Vlaams niveau. “Wij volgen de lokroep van ‘moeder de gans’ Bart De Wever niet”, zegt Mertens. “Wij willen net meer herfederaliseren, zodat er bijvoorbeeld maar één klimaatminister meer is in plaats van vier.”