Anuna De Wever: “Ontslag van Schauvliege is niet mijn schuld, maar het is niet leuk om haar zo verdrietig te zien”

“Onze boodschap is bij sommige politici nog steeds niet aangekomen”, heeft Anuna De Wever donderdag gezegd tijdens een toespraak op het Leuvense Ladeuzeplein. “We zullen echter blijven vechten tot we gehoord worden”.

De wekelijkse spijbelactie werd donderdag voor het eerst in Leuven georganiseerd. De organisatie was in handen van KliMaLeuven, een groep van twaalf scholieren uit drie Leuvense secundaire scholen. Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie, raamt de opkomst op “vlot over de 10.000”.

“We verdienen een groene planeet, een veilige toekomst en politici die verantwoordelijkheid nemen om maatregelen te nemen die de klimaatopwarming tegengaan en zullen daarvoor als één generatie blijven vechten”, aldus De Wever. Zij werd bijgetreden door Kyra Gantois, samen met De Wever een van de gezichten van de betogingen. “We staan hier niet om één dag school te missen, maar vanwege de politieke spelletjes die een invloed hebben op onze toekomst”, aldus Gantois.

Namens de Franstalige afdeling van Youth for Climate stelde Adelaïde Charlier “dat het jongerenprotest dingen weliswaar in beweging zet, maar nog niet voldoende gehoord wordt”. Ondanks de kritiek vanuit sommige hoeken geniet de beweging volgens Charlier ook massale steun. Ze wees hierbij op de steun via sociale media van acteur Leonardo Di Caprio.

Namens KlimaLeuven wezen Rob en Robbe op het feit dat de aarde over 60 jaar 4 graden dreigt op te warmen. “Niemand kan zich voorstellen hoe het leven er dan zal uitzien, als we er tenminste nog zelf deel van kunnen uitmaken”.

“Al gecontacteerd door minister”

De groep rond Anuna De Wever is al gecontacteerd door de nieuwe Vlaamse milieuminister, Koen Van den Heuvel, “om te bekijken wat we kunnen doen”. Dat heeft De Wever gezegd aan de regionale omroep ROBtv. Ze zei ook te weten dat de dochter van de minister “klaarblijkelijk in Leuven aanwezig is om mee te manifesteren”.

“We verwachten meer ambitie en meer initiatief van de nieuwe minister”, zei De Wever. “Het is goed dat er met zijn komst een frisse wind waait en dat hij met nieuwe dingen kan afkomen. We hopen dat alle ministers in ons land die het klimaatbeleid uitstippelen hoge ambities tonen en dat ons land op die manier aan de voorwaarden van het in Parijs afgesloten klimaatakkoord zal voldoen.”

“Ontslag van Schauvliege is niet mijn schuld”

Voor de start van de klimaatactie ging De Wever nog in op het ontslag van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). “Het is niet mijn schuld. Het ligt aan haar, denk ik. Ze heeft een leugen verteld over ons en de Staatsveiligheid. Dat is echt niet oké als minister. Ze heeft veel bagger over zich heen gekregen, maar wij krijgen ook veel bagger over ons. Dat is heel jammer en destructief. Ik distantieer mij daarvan.”

Het ontslag van Schauvliege noemt ze niet nodig. “Het was niet leuk om haar zo verdrietig te zien. Ik hoop dat het debat nu weer over het beleid kan gaan.”