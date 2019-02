Moeder van Cristiano Ronaldo neemt het op voor haar zoon in verkrachtingszaak: “Ze ging niet naar zijn kamer om te kaarten”

Dolores Aveiro, de moeder van Cristiano Ronaldo, heeft voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen van verkrachting ten opzichte van haar zoon. “Ik ken mijn zoon. Ik heb vertrouwen in hem en die vrouw ging niet naar zijn hotelkamer om te kaarten.”

Begin oktober opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga (34). Die vrouw beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas na een avondje stappen. Volgens de Portugees hadden de twee een relatie met “wederzijdse toestemming”. Het onderzoek is lopende en in dat kader eisten de Amerikaanse autoriteiten begin dit jaar een DNA-staal van de Juventus-speler. Dat wil men vergelijken met materiaal dat op de jurk van Kathryn Mayorga werd aangetroffen. Eerder lekte in verschillende media uit dat Ronaldo een akkoord zou hebben getekend met de vrouw die hem nu aanklaagt (en haar 375.000 dollar zou hebben betaald), en daarin zou hij de verkrachting hebben toegegeven. Dat laatste werd ontkend door zijn advocaat.

Dolores Aveiro, Ronaldo’s moeder, blijft pal achter haar zoon staan. “Ik heb vertrouwen in mijn zoon. Ik ken hem goed genoeg. Die vrouw ging niet naar zijn hotelkamer om te kaarten”, vertelde ze op de voorstelling van haar wijn- en olijfoliemerk in Lissabon.