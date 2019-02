Klimaatbetoging van donderdag is “grootste betoging ooit in Leuven”

Leuven -

De opkomst van de klimaatbetoging, donderdag in Leuven, is “vlot over de 10.000” gegaan. Dat meldt de Leuvense politie, die toevoegt dat er geen enkel incident gemeld is en dat er goede afspraken met de organisatie gemaakt werden. Burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) zei in zijn toespraak dat hiermee “de grootste betoging ooit door Leuven trekt”.