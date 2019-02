Brussels Airlines schrapt meer dan twee derde van de vluchten tijdens nationale stakingsdag

Naar aanleiding van de nationale stakingsdag op 13 februair schrapt Brussels Airlines meer dan twee derde van de vluchten die op 13 februari waren gepland. Dat heeft gevolgen voor ruim 11.000 passagiers.

In totaal worden 150 van de 222 woensdag geplande vluchten geschrapt. Aanvankelijk zouden er maar 28 vluchten geschrapt worden, “maar gelet op nieuwe informatie over de proporties die de nationale staking zal aannemen, hebben we beslist om 122 extra vluchten te schrappen”.

De getroffen passagiers krijgen een alternatief aangeboden, of kunnen een terugbetaling vragen.

36 vluchten bij TUI fly

Bij luchtvaartmaatschappij TUI fly zijn op 13 februari 36 vluchten gepland van en naar België. De maatschappij bekijkt momenteel de opties voor die vluchten. TUI fly wijst erop dat het niet de gewoonte heeft om vluchten te schrappen. Er wordt eerder gekeken naar andere mogelijkheden, zoals uitwijken naar omliggende luchthavens.