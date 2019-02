De horrorblessure die acht jaar later nog actueel is: hoe beetje bij beetje duidelijk wordt wat Mehdi Carcela heeft moeten doorstaan

17 mei 2011: de voetbalwereld is in shock. De kwikzilveren Mehdi Carcela wordt in de Belgische titelmatch Genk-Standard bijna doodgeschopt. Acht jaar later, op de vooravond van een nieuwe Genk-Standard, wordt beetje bij beetje duidelijk hoe zwaar Carcela nog steeds lijdt onder de gevolgen van die ene trap.