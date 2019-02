Michelle Martin gaat wellicht vrijuit in erfenistwist met familie Lambrecks

Het lijkt erop dat Michelle Martin, de ex van Marc Dutroux, niet vervolgd zal worden omdat zij de erfenis van haar moeder niet aanvaarde. Volgens de papa en de broer van Eefje Lambrecks, een van de slachtoffers van Dutroux, was dat een manoeuvre om hen geen schadevergoeding te moeten betalen. Maar het parket vraagt de buitenvervolgingstelling van Martin.

De zaak gaat terug tot 2000. Michelle Martin zat, net als Marc Dutroux, in de gevangenis toen haar moeder overleed. Maar Martin verzaakte aan de erfenis van haar mama, die daardoor rechtstreeks aan haar drie kinderen werd doorgespeeld. Dat schoot bij de familie Lambrecks in het verkeerde keelgat. Want niet alleen werd Michelle Martin voor haar medeplichtigheid aan de wandaden van Dutroux veroordeeld tot 30 jaar cel, zij moest de burgerlijke partijen in totaal ook 180.000 euro schadevergoeding betalen. Door te verzaken aan haar erfenis, werd Michelle Martin echter financieel onvermogend en konden de slachtoffers de vergoeding wat haar betreft wel vergeten.

Michelle Martin beweerde bij hoog en bij laag dat haar mama zelf, gezien de situatie waarin haar dochter zich bevond, het nodige had gedaan om zo veel mogelijk van haar erfenis aan haar drie kleinkinderen te schenken. Want die zouden het wel nodig hebben. En zij had een speciale band met hen, verklaarde Martin.

Maar vader Jean Lambrecks en Eefjes broer Leendert gingen daar niet mee akkoord. Het was een berekend manoeuvre om hen geen cent te hoeven betalen, meenden zij. Ze stapten naar het gerecht met een klacht tegen de ex van Dutroux wegens het frauduleus organiseren van haar eigen onvermogendheid. Daar staan een gevangenisstraf tot 2 jaar en een boete tot 12.500 euro op. Maar de kans is groot dat de klacht op niets uitdraait. Het parket van Namen heeft gisteren voor de raadkamer de buitenvervolgingstelling gevraagd van Michelle Martin voor een deel van het dossier. En de verjaring van de feiten voor het andere gedeelte. Omdat het gerecht over onvoldoende aanwijzingen van schuld beschikt, zegt een gerechtelijke bron. De kans is dus groot dat Martin voor deze klacht helemaal niet vervolgd zal worden.

De raadkamer maakt haar beschikking op 7 maart bekend.