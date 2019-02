Renaud Emond tekent nieuw contract bij Standard

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Renaud Emond heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst met Standard. Dat heeft de club uit Luik donderdag laten weten.

Emond voetbalt sinds 2015 voor Standard. Voordien was de 27-jarige aanvaller actief bij Excelsior Virton in de lagere reeksen en Waasland-Beveren. Emond scoorde tot dusver 31 keer in 108 wedstrijden voor de Rouches. Dit seizoen vond hij in totaal al elfmaal de weg naar doel. In Luik veroverde Emond twee keer (2016 en 2018) de Beker van België.

Standard staat na 24 speeldagen op de vierde stek in de Jupiler Pro League met 43 punten. Vrijdag maken de troepen van coach Michel Preud’homme de verplaatsing naar leider Racing Genk.