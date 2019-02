Trainer Glen De Boeck reageert voor het eerst op incident met Mujangi Bia: “Stoel gewoon terug op zijn plaats gezet”

Op de wekelijkse persconferentie reageerde Lokeren-trainer Glen De Boeck voor het eerst op het incident met Geoffrey Mujangi Bia. De 29-jarige flankaanvaller werd begin deze week om dringende redenen ontslagen nadat hij na afloop van een gesprek een stoel tegen het koffiemachine had gegooid.

“Er is een incident geweest, ik heb dat gemeld aan de club en die heeft een beslissing genomen”, reageert De Boeck voor het eerst. “Of ik hard geschrokken ben? Neen, ik zit 27 jaar in het voetbal. Ik verschiet van niets meer. Ik heb me zelfs niet kwaad of druk gemaakt. Integendeel, ik heb die stoel gewoon terug op zijn plaats gezet. Ik heb al veel gezien, maar zoiets heb ik nooit eerder meegemaakt. Er was ook totaal geen aanleiding om zo te reageren. Een voetballer zoals Mujangi Bia heeft intrinsiek de kwaliteiten om bij Lokeren of eender welke ploeg te spelen. Alleen is voetbal meer dan alleen talent. Het heeft ook met werkethiek, drive en mentaliteit te maken. Als al die factoren niet zijn zoals ze moeten zijn, heb je een probleem.”