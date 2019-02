Vijf doden bij stortregens in Rio de Janeiro

Minstens vijf mensen zijn in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij stortregens en felle windstoten in Rio de Janeiro, zo heeft de burgemeester van de Braziliaanse metropool gemeld. Veel wijken kwamen onder water te staan.

“Tot dusver hebben we vijf doden geteld, maar de balans zou naar zes kunnen gaan”, zei Marcello Crivella donderdag. Hij kondigde de “crisistoestand” af en drie dagen van officiële rouw voor de stad van zes miljoen inwoners.

“Meer dan 60 bomen werden ontworteld. We hebben talrijke risicozones in onze stad, de bodem is met water verzadigd en we vrezen nog meer omvallende bomen of aardverschuivingen. We vragen de bevolking de risicozones te verlaten”, aldus nog de burgemeester.

Door een aardverschuiving in Rocinha kwam een inwoner van deze grootste favela van Rio om het leven. Beelden op de sociale netwerken toonden hoe iemand door water werd meegesleurd in een straatje van de sloppenwijk. De plaatselijke autoriteiten zeiden dat een deel van de bevolking geëvacueerd zou worden. In Rocinha viel in vier uur tijd bijna de helft van de hoeveelheid regen die normaal in de hele maand februari valt.

In de toeristische wijk Copacabana haalde de wind snelheden van meer dan 110 kilometer per uur en werden heel wat voertuigen verpletterd door ontwortelde bomen. In Barra da Guaratiba, een volkswijk in het westen van Rio, kwamen twee mensen om bij de instorting van een huis.