Een vijfjarig meisje is na meer dan 19 uur vanonder het puin van het ingestort gebouw in Istanbul gered. De reddingswerkers waren op zoek naar slachtoffers, toen ze de kleine Havva hoorden huilen. Het kleine meisje werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Minstens drie mensen kwamen om het leven toen het gebouw woensdag instortte en dertien andere raakten gewond. Twaalf slachtoffers worden nog steeds in het ziekenhuis verzorgd, drie van hen verkeren in kritieke toestand.