Online ISIS-haatzaaier: “Ik zocht enkel vriendschap en contact”

Hasselt / Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen ISIS donderdag een man verschenen die via internet propaganda voor ISIS verspreidde. Hij gebruikte daarvoor 60 Twitteraccounts, gelinkt aan negen mailadressen. De man zegt de ideologie van ISIS niet te geloven en enkel uit te zijn op vriendschappen en contacten. Hij was immers vereenzaamd nadat hij was moeten vluchten uit Albanië waar zijn vader en broer slachtoffer werden van bloedwraak.

De 31-jarige Shkelzin K. wordt beschuldigd van deelname aan een terroristische groep, het verspreiden van terreurpropaganda, het ronselen van mensen voor het plegen van terreurdaden en misbruik van elektronische communicatiemiddelen.

Hij kwam in beeld van het gerecht door een contact dat hij had met Ardit Ferizi, de leider van een Kosovaars hackerscollectief, die in 2015 verantwoordelijk was voor een grote datahack in de Verenigde Staten en daarvoor een deal sloot met het gerecht van 20 jaar opsluiting om zijn proces te vermijden. Het FBI stelde vast dat sommige feiten in België gebeurden en speelde het dossier door naar het Belgische gerecht.

Al gauw kon Shkelzin K. worden geïdentificeerd, hij gebruikte immers een internetverbinding op naam van zijn broer en een telefoon van zijn broer en logde ook in vanuit de Hasseltse bibliotheek, waar een lidkaart ter identificatie wordt gevraagd.

“De man gebruikte 60 Twitteraccounts waarvan er 59 door Twitter zelf werden afgesloten wegens inhoud rond terreur en ISIS”, zegt federaal procureur Jan Kerkhofs. “Telkens werden dezelfde foto’s en dezelfde naam gebruikt. Op die accounts werd info gegeven hoe aan te sluiten bij ISIS, werden andere radicale Twitteraccounts aangeprezen en kregen mensen hulp wanneer ze met vragen zaten over de islam. Het ging zeer duidelijk om propaganda voor ISIS.”

Volgens Shkelzin K. was hij geïsoleerd en was internet zijn enige uitlaatklep. “Hij genoot van de aandacht die hij kreeg door zulke posts te doen”, zegt zijn advocate Liesbeth De Vleeschouwer. “Hij was nieuwsgierig naar ISIS en merkte dat mensen hem daarop aanspraken maar zijn interesse was puur virtueel. Hij ging door een donkere periode en zocht op een foute manier aandacht zonder te beseffen waar hij mee bezig was. Hij heeft nooit gehackte gegevens via Ardit Ferezi bewaard of verspreid. Intussen beseft hij ook dat zijn handelingen verkeerd waren.”

Het parket vraagt de maximumstraf van vijf jaar maar wil er eventueel een deel met uitstel en strenge voorwaarden aan koppelen. “Het ISIS voor ons niet duidelijk of de man geradicaliseerd is of niet maar zijn profiel is zorgwekkend”, zegt Kerkhofs. “Een opvolging is dus zeker aangewezen.”