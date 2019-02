Triest record: pasgetrouwd koppel beslist al na 3 (!) minuten om te scheiden

Het moet het kortste huwelijk ooit geweest zijn in Koeweit. Een koppel besloot er amper drie minuten nadat ze man en vrouw werden, een scheiding aan te vragen. De reden? Een impulsieve reactie op een onverwachte valpartij. Een reactie met verstrekkende gevolgen.

Na de officiële formaliteiten op de rechtbank wandelde het koppel als man en vrouw richting de uitgang, maar toen de vrouw struikelde ontspon zich prompt een echtelijk drama. De kersverse echtgenoot zou zijn vrouw ‘dom’ genoemd hebben omdat ze voorover viel. Zijn vrouw zou daarop zo kwaad geworden zijn, dat ze de rechter verzocht hun huwelijk meteen te ontbinden.

De rechter ging in op het verzoek en beëindigde het huwelijk zo nauwelijks drie minuten nadat hij het had voltrokken. Het koppel zou de rechtbank nooit als man en vrouw hebben verlaten. Het zou om het kortste huwelijk ooit gaan in de oliestaat.