Melissa (34) sterft 2 weken na kankerdiagnose: hoe kan zoiets gebeuren?

Drie weken geleden dacht Melissa Vandenberghe (34) nog gewoon dat ze een buikgriepje had opgelopen. Maar afgelopen dinsdag stierf de moeder van twee aan maagkanker. “Het is heel uitzonderlijk dat een kanker zo laat wordt vastgesteld”, klinkt het bij oncologen. “Jammer genoeg staan we dan met onze rug tegen de muur.” Al zijn er soms wel alarmsignalen.