Mee in één minuut: boze Francken, net sluit zich rond overvallers bankkraak en geld voor niet-stakers

Een van ’s lands meest mysterieuze verdwijningen is na twintig jaar opgelost. Simon Lembi, verdwenen in Brussel op zijn veertiende, leeft en stelt het goed. Vader Bruno Lusakiovovo zette destijds na jarenlang speuren noodgedwongen de zoektocht stop. Elk spoor liep dood. “Kom jij mij nu vertellen dat mijn zoon nog leeft? Zijn moeder, wegkwijnend van tristesse, wacht al twintig jaar op dit nieuws.” Dat zijn zoon was teruggevonden, wist hij pas nadat onze reporter hem op de hoogte bracht

Incassobureaus hebben vorig jaar voor 2,75 miljoen euro aan onbetaalde schoolfacturen proberen te vorderen bij ouders . Dat is bijna 200.000 euro meer dan twee jaar eerder. “De mensen kunnen het gewoon niet meer betalen”, zegt SOS Schulden op School.

Total Petrochemicals, in het Henegouwse Feluy, wil werknemers 1.500 tot 1.800 euro betalen om te komen werken op de dag van nationale staking , woensdag 13 februari. Dat zegt de socialistische vakbond ABVV, die niet te spreken is over het initiatief.

Speurders van de federale politie van Antwerpen hebben gistermiddag een tweede verdachte opgepakt wegens betrokkenheid bij de spectaculaire kluizenkraak in het filiaal van de BNP Paribas Fortisbank aan de Belgiëlei. Het gaat om de 28-jarige Giorgi K., net als verdachte Koba M. een Antwerpenaar van Georgische origine. Een voormalig werkneemster van het overvallen filiaal kaart ondertussen aan dat de beveiliging te wensen over liet.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jean-Pierre W. (58) veroordeeld tot de maximumstraf van twintig jaar cel voor de moordpoging op zijn ex-vriendin Ragna S . (40). Hij had haar vorig jaar met zwavelzuur aangevallen op het Antwerpse Sint-Jansplein.

Naar aanleiding van de nationale stakingsdag op 13 februari schrapt Brussels Airlines meer dan twee derde van de vluchten die op 13 februari waren gepland. Dat heeft gevolgen voor ruim 11.000 passagiers. In totaal worden 150 van de 222 woensdag geplande vluchten geschrapt. Aanvankelijk zouden er maar 28 vluchten geschrapt worden, “maar gelet op nieuwe informatie over de proporties die de nationale staking zal aannemen, hebben we beslist om 122 extra vluchten te schrappen”.