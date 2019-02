Alles te herdoen tussen Liverpool en Man City, maar wie heeft nu de beste papieren?

Zeven punten was ooit het verschil tussen Liverpool en Manchester City. Zeven. Het leek een straatlengte, maar vandaag staan beide teams weer broederlijk naast elkaar. City mag dan wel een wedstrijd meer hebben afgewerkt, het duel tussen beide titelkandidaten dreigt nog lang en spannend te zullen worden. Heerlijk, eigenlijk. Drie redenen voor elke club waarom zij mogen dromen van het landskampioenschap.

Daarom wordt Manchester City kampioen

De beste De Bruyne komt er weer aan.

Eén goaltje. Zelfs nul assists. Kevin De Bruyne is tot dusver onzichtbaar gebleken in de Premier League, een schim was hij van ...