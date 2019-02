Bruinvis aangespoeld in Middelkerke

Middelkerke - Op het strand van Middelkerke is donderdag een bruinvis aangespoeld die snel is verwijderd door de brandweer. Dat gebeurt wel vaker, maar meestal zijn die al in staat van ontbinding. “Maar dit exemplaar was nog goed genoeg om onderzoek op uit te voeren”, zegt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Uitzonderlijk is het niet dat een bruinvis aanspoelt. “Vorig jaar zijn er 89 aangespoeld”, duidt Haelters. “Veel daarvan zijn al in vergevorderde staat van ontbinding en daar kunnen we dus niets mee doen. We maken een selectie en als het kadaver nog goed genoeg is, nemen we het meer voor verder onderzoek.”

Dat was bij deze bruinvis het geval. “Eerst voeren we een uitwendig onderzoek uit, daarna inwendig, onder meer om de doodsoorzaak te achterhalen. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de maaginhoud, om te weten waarmee het dier zich heeft gevoed. Dat is belangrijk en kan wijzen op bepaalde problemen. Ik denk bijvoorbeeld aan ondervoeding”, aldus Haelters. Er wordt ook onderzoek uitgevoerd naar pesticiden en PCB’s, kortom naar de invloed van de mens en de gevolgen voor de populatie.

Jaarlijks worden alle bevindingen in een rapport gegoten. Na het onderzoek worden de resten van het kadaver vernietigd.