Binnenkort drinken we opnieuw Grimbergen die in de abdij gebrouwen werd

Grimbergen - De Nobertijnenabdij van Grimbergen heeft concrete plannen om in de toekomst opnieuw bier te gaan brouwen in de abdij zelf, net zoals de paters in het verleden dat deden tot aan de Franse revolutie. Hiervoor zal in de huidige feestzaal van het Fenikshof een microbrouwerij geïnstalleerd worden. Vorige maand maakten ook de Norbertijnen van de Parkabdij in Heverlee bekend dat ze na twee eeuwen op kleine schaal terug eigen bieren willen gaan brouwen.

In Grimbergen zullen de paters gaan samenwerken met Alken Maes en Carlsberg die nu al instaan voor het brouwen en verdelen van het klassieke Grimbergenbier. Het plan is om enkele varianten van dit bier te gaan ontwikkelen. De productie zal alleszins beperkt blijven tot maximaal 10.000 hectoliter per jaar. Er zullen hiervoor vijf tot zes mensen worden aangeworven. Volgens Leo De Bock, adviseur van de abdijgemeenschap, zullen de eerste bieren tegen eind 2020 kunnen geproefd worden.

Ook de Norbertijnen van de Parkabdij willen een microbrouwerij installeren in hun gebouwen, meer bepaald in een deel van het gastenkwartier. Men is hiervoor momenteel nog oude recepten aan bestuderen en men wil in de lijn van vroeger vooral producten gebruiken die in de omgeving van de abdij gewonnen worden. Als biernaam wordt gedacht aan Quirinis, een heilige wiens relikwieën in de abdij begraven liggen. Pater Filip Noël maakte zich eind januari sterk dat de eerste bieren al in mei of juni geconsumeerd zullen kunnen worden. Volgens de Bock is er geen verband tussen de brouwplannen van beide abdijen.