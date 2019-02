Genk -

Bij een verkeersongeval in Genk is donderdagnamiddag een 38-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. De aanrijding tussen de voetgangster en een personenwagen gebeurde rond 15 uur op de Oosterring in Genk. Het ongeval gebeurde vlakbij de campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw werd toch in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.