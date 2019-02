Roeselare - In de Arme-Klarenstraat in Roeselare is een wagen tegen de gebouwen van het volwassenonderwijs gereden. Dat gebeurde toen een oudere vrouw die geparkeerd stond in de straat wilde wegrijden.

De vrouw had een automatisch voertuig en miste zich van pedaal. Vervolgens reed ze zo tegen de glazen deur van het gebouw. De schade is groot. Gewonden zijn er niet. Ook de bestuurster is niet gewond.