Schietpartij op klaarlichte dag in Sint-Gillis

Sint-Gillis - In de Brusselse gemeente Sint-Gillis heeft in de Fontainasstraat donderdagnamiddag omstreeks 17 uur een schietpartij plaatsgevonden. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Eén iemand werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het Brussels parket laat weten dat het om meerdere verdachten zou gaan, maar er is nog niemand opgepakt. Er werd één kogelhuls teruggevonden op straat, al is het niet duidelijk hoeveel schoten er effectief gelost zijn. Momenteel worden verschillende getuigen gehoord.

“Bij de schietpartij zijn geen gewonden gevallen door de kogels, tenzij er zich nog iemand aanbiedt in een ziekenhuis waar we geen weet van hebben. Eén persoon werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.

De afgevoerde persoon zou ook lichtgewond zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk wie geviseerd werd en het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog volop. Het labo en een ballistisch expert werden ter plaatse geroepen door het parket van Brussel. Momenteel worden getuigen verhoord, loopt er een buurtonderzoek en is er analyse van eventuele camerabeelden.