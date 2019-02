De band tussen boezemvrienden Pat Donnez en Yves Desmet: “Wij zijn genadeloos voor elkaar”

“Het mooiste zou zijn dat we samen doodgaan, of gewoon blijven leven.” Dixit Klara-presentator en schrijver Pat Donnez (60). Al 37 jaar boezemvriend van journalist en ex-hoofdredacteur Yves Desmet (59). “We houden elkaars geest levend. Zorgen dat we niet stikken in ons bedompte eigen gelijk.” Ze sparen elkaar niet. Nooit. “Dat zou een belediging voor onze vriendschap zijn. We zien elkaar graag tot op het bot.”