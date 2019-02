Pallieter-acteur Eddie Brugman overleden

De Belgische acteur Eddie Brugman is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat melden Nederlandse media donderdag. Brugman stierf in zijn woonplaats Nieuwkoop, in de Nederlandse gemeente Zuid-Holland.

Brugman werd op 4 november 1943 in Antwerpen geboren. De acteur, wiens officiële naam Eduard Joannes Lodewijk Verbruggen was, speelde tussen 1962 en 2004 mee in tientallen tv-reeksen.

Hij speelde onder meer de rol van Peter Bergen in de BRT-jeugdserie De Tijdscapsule (1963-1964). Hij was ook te zien in de Vlaamse film Pallieter. Later dook hij als gastacteur op in reeksen als FC De Kampioenen en Heterdaad.

Brugman was daarnaast actief in Nederland, onder meer in de film Keetje Tippel (1975) van Paul Verhoeven en in de reeks Westenwind.