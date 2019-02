Vrouw tapt jarenlang bloed van eigen zoon af: “Het is geleidelijk aan gebeurd”

De rechtbank van Herning heeft donderdag een Deense vrouw met psychische problemen veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens mishandeling omdat ze gedurende vijf jaar wekelijks een halve liter bloed van haar zoon had afgetapt.

De rechtbank was van mening dat ze met haar daden het leven van haar zoon in gevaar heeft gebracht en volgde de argumenten van de aanklager. De moeder, een verpleegster van beroep, besliste de veroordeling niet aan te vechten. “Ik zag in haar ogen dat het moest stoppen, ze kon het niet meer aan”, zei haar advocaat René Knudsen aan het Deense persbureau Ritzau.

De 36-jarige vrouw begon bloed af te tappen van haar zoontje, toen die pas elf maanden oud was. “Het was geen beslissing die ik bewust heb gemaakt, ik weet niet wanneer ik begon te doen wat ik niet mocht doen. Het is geleidelijk aan gebeurd. Ik spoelde het bloed door in het toilet en gooide de injectienaalden in de vuilnisbak”, vertelde ze ter zitting. Dat duurde vijf jaar tot ze met een zak bloed in haar hand werd gearresteerd in september 2017. Ze mag haar beroep niet langer uitoefenen.

Op sociale netwerken cultiveerde ze het beeld van een alleenstaande moeder die vecht voor haar zieke zoon. Het kind is nu zeven jaar oud en woont bij zijn vader. Kort na de geboorte had het ukje een darmaandoening, maar de artsen begrepen niet waarom hij zo weinig bloed had. Hij kreeg 110 keer een bloedtransfusie.

De psychiatrische deskundigen geloven dat de vrouw lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy, een zeldzame aandoening die meestal moeders treft. Deze ziekte kenmerkt zich door het opzettelijk veroorzaken van letsel om de aandacht te vestigen op het eigen lijden.