De burgemeester die een latrelatie heeft met de nieuwe minister: “Het begon slecht tussen ons, maar ik ben toch voor hem gevallen”

Liefde in de politiek. Koen Van den Heuvel (CD&V), kersvers Vlaams milieuminister en burgmeester van Puurs-Sint-Amands, heeft een latrelatie met Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ik was trots toen Koen werd gevraagd voor de ministerspost, maar dacht toch even: dit wordt nóg meer puzzelen met onze tijd.”