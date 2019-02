Monnik Giel, vijf jaar en veel inzichten later: “Je zal me niet horen zeggen dat het slecht is om met een vrouw te slapen. Maar...”

In het najaar van 2013 ontstak in Vlaanderen een storm. In het middelpunt: een ventje van 15 dat 6.000 kilometer verderop boeddhist wou worden, ­moederziel alleen. Vandaag is Giel Foubert volwassen en even terug in België. Om ­geliefden te zien, om uiteenzettingen te geven en om voor ons een balans van vijf jaar boeddhisme op te ­maken. “Boeddha heeft het gebruik van een smartphone nooit verboden.”