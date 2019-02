Ook Nederlandse jongeren betogen voor klimaat, maar hebben nog wat te leren: massaal naar McDonald’s na demonstratie

Ook in Nederland werd donderdag een allereerste keer door scholieren betoogd voor het klimaat. Duizenden jongeren zakten af naar Den Haag om actie te voeren. Maar dat ze zelf nog wel wat te leren hebben, bleek uit interview die de Nederlandse krant De Telegraaf met enkele jongeren deed. En dat ze na de betoging hun toevlucht zochten tot internationale ketens als McDonald’s en Burger King is ook niet meteen klimaatvriendelijk: de hamburgerketens konden de vraag naar hamburgers van de scholieren nauwelijks aan.

Net als in Vlaanderen, hadden de scholieren in Nederland ook heel wat spandoeken met slogans mee. “We willen de Elfstedentocht terug”, “Ik word 16, maar haal ik de 50?” of “Ik weet zeker dat de dinosaurussen ook dachten tijd genoeg te hebben” zijn er maar enkelen van.

Maar zetten de jongeren zelf in praktijk ook hun beste beentje voor voor het klimaat? Een van de jongeren geeft voor de camera van De Telegraaf toe drie keer per jaar het vliegtuig te nemen. Een ander valt hem bij dat vlees eten nou eenmaal gewoon lekker is. En de 13-jarige Haroon zegt dat hij donderdagochtend nog een half uur onder de douche stond.

“Waar moeten we anders eten?”

Na de betoging trokken heel wat jongeren richting McDonald’s en Burger King, twee fastfoodketens die niet bepaald bekendstaan om hun kleine impact op het milieu. De pubers die op het terras zitten, weten het: “Ja, het is een beetje hypocriet, da’s minder goed voor het klimaat, maar je moet toch eten? Waar moeten we anders eten?”, zegt een van hen aan De Telegraaf. In de rij voor de deur van de Burger King heeft een meisje er nog eens over nagedacht: “Ik neem een vegaburger. Ik vind dat een goed begin.”

“Als burger kan je niet veel doen. Wat wij doen met hier te eten, is maar een druppel op een hete plaat. De grote bedrijven die vervuilen, die moeten worden aangepakt”, vindt een andere scholier bij McDonald’s. De reporter van De Telegraaf merkt op dat McDonald’s ook een van die bedrijven is die heel hard bijdraagt aan de uitstoot van CO2. “Ja, dat is waar, maar wij moeten ook eten”, vindt de tiener. Wanneer de reporter suggereert om dan boterhammen in een brooddoos mee te nemen, krijgt hij de reactie dat dat niet lekker is.

Foto: BELGAIMAGE