Hoe speelgoedrages ontstaan: “Als je met overschotten kampt, moet je zeven jaar wachten om het te herlanceren”.

Welke rages duiken binnenkort op op onze speelplaatsen? Dat bedisselden producenten en handelaars vorig weekend op de grootste speelgoedbeurs ter wereld in het Duitse Neurenberg. Want hypes zoals het veelkleurige vingertouw Ztringz verschijnen heus niet uit het niets. “Ze zijn stuk voor stuk het resultaat van een goed uitgedokterd aanvalsplan op uw kinderen”, zegt Tony Mettens, CEO van Fun. Welkom in de wereld van de ­ragemakers. Eentje van miljoenenverkopen, maar ook van flops, dumpingprijzen en een vuilniscontainer vol Pikachu’s.

Februari 2018. Op de speelgoedbeurs in Neurenberg staat het Nederlandse bedrijfje FunPromotion te toeteren dat zij the next big thing in huis hebben: het vingertouw Ztringz. Dreamland hapt meteen toe ...