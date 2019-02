Deze vier stemmen zijn duidelijk: laat de rijken de klimaatcrisis betalen

Probleem 1: politici waarschuwen ervoor dat een ­ambitieus klimaatplan véél geld kost. Probleem 2: zes op de tien Belgen zeggen dat ze daar niet voor willen opdraaien. Probleem 3: bedrijven vinden dat ze al ­genoeg betalen voor de CO 2 -uitstoot. De oplossing? Laat de superrijken de klimaatcrisis betalen. Die kreet valt te horen in de VS, in China, in België. Volgens de grootverdieners kan dat niet zonder economische zelfmoord te plegen. Volgens deze vier verrassende stemmen kan het wel. En móét het ook.