Racisme in het vrouwenvoetbal: speelster beschuldigd van het maken van oerwoudgeluiden

Sophie Jones wordt aangeklaagd door de Engelse voetbalbond wegens een raciale aanval aan het adres van Tottenhams Renee Hector.

Hector beweert dat ze ‘apengeluiden aan haar adres kreeg van een tegenstandster’ tijdens de wedstrijd tussen Tottenham en Sheffield, gespeeld op zes januari.

Jones krijgt tot 15 februari de tijd om te reageren op de aantijgingen aan haar adres. De aanklacht heeft het over ‘beledigingen aan het adres van een tegenspeelster met verwijzingen naar etnische en raciale elementen’.

Sheffield Wednesday, de club van Jones, heeft al laten weten het onderzoek voluit te zullen steunen.”De club veroordeelt elke vorm van racisme of discriminatie”, lieten ze middels een persbericht weten. “De club onthoudt zich van verdere commentaar en wacht de beslissing van de disciplinaire hoorzitting af.”

Such a shame that racism seems to be rising up again in football - I received some monkey noises today from an opposition player. The only reaction was to let the football do the talking and that we did great start to the year! @ThlfcOfficial #COYSL #SHEvTOT #KickItOut