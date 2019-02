2.000 flamingokuikens plots achtergelaten door hun ouders, en niemand weet waarom

Aan de Zuid-Afrikaanse Kamfers Dam zijn eind januari zo’n 2.000 flamingokuikens ontdekt die werden achtergelaten. Waarom dat gebeurde, is nog niet duidelijk.

Kamfers Dam is een belangrijke broedplaats voor flamingo’s. Het is dan ook niet abnormaal dat er honderden nesten van de roze vogels te vinden zijn. Wat wel abnormaal is, is dat tientallen van die nesten werden verlaten. 2.000 kuikens werden daardoor in de steek gelaten. Hoe het komt dat de nog niet uitgebroede eieren en de kuikens door de ouders werden achtergelaten, is een mysterie. Wel staat er veel minder water aan de dam door extreme droogte van de voorbije weken (en maanden). Maar andere groepen van flamingo’s die in de buurt van de dam leven lijken dat probleem niet te hebben.

De honderden kuikens werden intussen opgevangen in natuurcentra. Zo’n vijfhonderd kuikens werden ondergebracht in de Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds. Een medewerker van dat centrum zegt dat veel van de kuikens gezondheidsproblemen hebben, zoals dehydratatie. Daardoor overleefden ook niet alle kuikens de (soms lange) tocht van de dam naar de opvangcentra in de regio.

Van de 500 kuikens in de SANCCOB worden opgevangen, zijn er nog 49 in onrustwekkende toestand. Omdat de kuikens ook groeien en plaats nodig hebben, worden ze ook af en toe buiten gelaten.

In de centra worden de kuikens geflankeerd door een warmtelamp en door een grote flamingo-knuffel.

Wanneer de dieren weer zullen worden vrijgelaten, is nog niet duidelijk. Ook waar ze dan zullen worden heen gebracht, weer naar de Kamfers Dam of elders, is nog niet beslist.