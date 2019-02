Brussel doekt zijn snelwegen op: van 120 naar binnenkort nog maar 50 kilometer per uur

De E40 en de A12 worden op Brussels grond­gebied tot ‘stadsboulevards’ omgevormd. Dat betekent: minder rijstroken en maximaal 50 km per uur.

Elke dag rijden ruim 75.000 mensen via de E40 in het oosten of via de A12 in het noorden de hoofdstad binnen. Nu doen ze dat met een snelheid van maximaal 120 kilometer per uur. Maar daar komt verandering in. Al vanaf volgende week zijn de E40 en de A12 op Brussels grondgebied officieel geen autosnelweg meer. De snelheidslimiet zal er stelselmatig dalen tot nog maar 50 kilo­meter per uur.

Beide segmenten, telkens goed voor ongeveer anderhalve kilo­meter, zullen ook smaller worden. De E40 krimpt richting de hoofdstad van zes naar vier rijstroken. De capaciteit van de A12 neemt in beide richtingen af van drie tot twee rijstroken. Als compensatie komt er in het noorden een grote overstapparking, met aansluitingen op het Brusselse tramnet.

De versmalling van de snel­wegen zal geleidelijk gebeuren. Een precieze timing is er niet. De snelheidsverlaging komt er wellicht al op kortere termijn.