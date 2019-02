Sharon bevalt in recordtijd thuis in de zetel van haar tweede kindje: “Vraag me niet hoe ik het gedaan heb”

Het is een bevalling waar elke vrouw voor zou tekenen. Twaalf minuten nadat bij ­Sharon Tyteca (30) uit het West-Vlaamse Pittem het water brak, lag ze thuis in de ­zetel met haar baby Estée-Victoire. Het ­enige wat de toegesnelde ambulanciers nog konden doen, was haar feliciteren. “Kijken naar die bevallingsprogramma’s op tv was toch ergens goed voor.”

Normaal zou Sharon pas over twee weken bevallen. Maar gistermorgen had ze onverwacht wat last van weeën. “De gynaecoloog zei me dat het kwam omdat ik wat ziek begon te worden”, vertelt ze. Maar later ...